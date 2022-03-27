  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Torcedor faz saudação nazista em Alemanha x Israel, é detido pela polícia e pode ser preso
futebol

Torcedor faz saudação nazista em Alemanha x Israel, é detido pela polícia e pode ser preso

Homem de 28 foi retirado do estádio Rhein-Neckar-Arena no último sábado, em amistoso...

Publicado em 27 de Março de 2022 às 14:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2022 às 14:43
A partida entre Alemanha e Israel, no último sábado, ficou marcado por um ato em de saudação nazista. De acordo com o canal 'Sport1', um torcedor fez um gesto em alusão ao nazismo e foi retirado da Rhein-Neckar-Arena. Dentro de campo, os alemães bateram os israelenses por 2 a 0.
Ainda segundo o veículo, o homem de 28 está banido de qualquer evento esportivo e será detido pela polícia. A jurisdição alemã prevê multa de centenas de euros ou prisão de três anos para quem realiza saudações nazistas em público. Havertz e Werner marcaram os gols do amistoso.
Já classificada para a Copa do Mundo, a Alemanha cumpre a Data-Fifa com amistosos. Após vencer Israel, os campeões mundiais de 2014 enfrentam a Holanda na terça-feira. Israel, por outro lado, não conseguiu classificação para a Copa do Mundo, que ocorre a partir de novembro.
Crédito: Alemanha venceu Israel no último sábado (Foto: Daniel ROLAND/AFP)

