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Torcedor fanático do Fenerbahçe que nomeou filho em homenagem a Alex recebe mensagem do ídolo

Craque brasileiro se surpreende com história e dá a "benção" para seu xará Alex Ceylan, que tem apenas um ano de idade. Alex é ídolo do Fenerbahçe, onde atuou por oito anos...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 19:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2020 às 19:46
Crédito: Arquivo pessoal
O dia 17 de março de 2012 está marcado na vida do turco Murat Ceylan. Na ocasião, Fenerbahçe e Galatasaray protagonizaram outro clássico emocionante que parou a Turquia. Um dos destaques do jogo não poderia ser outro: o brasileiro Alex, que é ídolo do Fenerbahçe.
Com apenas 16 minutos de jogo, o meia recebeu a bola alguns metros antes da grande área e arriscou o chute. O resultado foi um golaço no ângulo que fez a torcida ir à loucura no estádio Sukru Saracoglu.
Fora de lá, Murat, que assistia a partida ao lado de amigos, fez uma promessa que mudaria sua vida e de sua família. Na época, Alex vivia o auge da idolatria no clube turco, time que poucos meses depois iria inaugurar uma estátua em homenagem ao brasileiro em frente ao estádio.
- E adivinha só, ele nasceu no dia em que Fenerbahçe e Galatasaray também estavam jogando um contra o outro, durante o intervalo da partida. Logo, achei que era o destino e mantive minha promessa - contou Murat.
Recentemente, no entanto, Murat teve a oportunidade de contar a história para o próprio Alex. Por meio do site "IdoloMio", que dá aos fãs a chance de adquirir vídeo-mensagens personalizadas de seus grandes heróis no esporte, o torcedor fanático do Fenerbahçe pôde pedir para que seu maior ídolo desse a "benção" para seu filho.
- Que honra ter uma criança com o meu nome. É algo me deixa muito feliz. Não é normal e não acontece todos os dias. Ainda mais em um país igual a Turquia, onde o nome "Alex" não é muito comum. Alex Ceylan, que você possa ser muito feliz, tenha muita saúde e obrigado pela homenagem - disse o ex-jogador brasileiro no vídeo enviado para Murat.
Os diversos números e a trajetória do camisa 10 justificam sua reputação na Turquia. Pelo Fenerbahçe, foram 374 jogos com 184 gols e 161 assistências. Com Alex em campo, o time ganhou mais de 60% das partidas que disputou e em oito temporadas ele foi o artilheiro da equipe auriazul seis vezes.
Como se isso não fosse o suficiente, Alex comandou o time em três títulos do Campeonato Turco e na campanha histórica de 2007-08 na Liga dos Campeões, quando chegou às quartas de final.

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