Torcedor fanático do Fenerbahçe que nomeou filho em homenagem a Alex recebe mensagem do ídolo

Crédito: Arquivo pessoal

O dia 17 de março de 2012 está marcado na vida do turco Murat Ceylan. Na ocasião, Fenerbahçe e Galatasaray protagonizaram outro clássico emocionante que parou a Turquia. Um dos destaques do jogo não poderia ser outro: o brasileiro Alex, que é ídolo do Fenerbahçe.

Com apenas 16 minutos de jogo, o meia recebeu a bola alguns metros antes da grande área e arriscou o chute. O resultado foi um golaço no ângulo que fez a torcida ir à loucura no estádio Sukru Saracoglu.

Fora de lá, Murat, que assistia a partida ao lado de amigos, fez uma promessa que mudaria sua vida e de sua família. Na época, Alex vivia o auge da idolatria no clube turco, time que poucos meses depois iria inaugurar uma estátua em homenagem ao brasileiro em frente ao estádio.

- E adivinha só, ele nasceu no dia em que Fenerbahçe e Galatasaray também estavam jogando um contra o outro, durante o intervalo da partida. Logo, achei que era o destino e mantive minha promessa - contou Murat.

Recentemente, no entanto, Murat teve a oportunidade de contar a história para o próprio Alex. Por meio do site "IdoloMio", que dá aos fãs a chance de adquirir vídeo-mensagens personalizadas de seus grandes heróis no esporte, o torcedor fanático do Fenerbahçe pôde pedir para que seu maior ídolo desse a "benção" para seu filho.

- Que honra ter uma criança com o meu nome. É algo me deixa muito feliz. Não é normal e não acontece todos os dias. Ainda mais em um país igual a Turquia, onde o nome "Alex" não é muito comum. Alex Ceylan, que você possa ser muito feliz, tenha muita saúde e obrigado pela homenagem - disse o ex-jogador brasileiro no vídeo enviado para Murat.

Os diversos números e a trajetória do camisa 10 justificam sua reputação na Turquia. Pelo Fenerbahçe, foram 374 jogos com 184 gols e 161 assistências. Com Alex em campo, o time ganhou mais de 60% das partidas que disputou e em oito temporadas ele foi o artilheiro da equipe auriazul seis vezes.