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Torcedor é banido por jogar rolo de salsicha em segurança na Inglaterra

Fã do Barsnley foi punido com banimento por três anos de estádio de futebol após briga entre torcedores e funcionários em jogo contra o Southend United, em 2019...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 12:15

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 12:15
Crédito: Atualmente, Barnsley joga na Championship (DAVE THOMPSON / POOL / AFP
Na Inglaterra, um torcedor do Barnsley foi punido com banimento por três anos dos estádios de futebol por ter jogado um rolo de salsicha em um funcionário durante uma briga que ocorreu em uma partida contra o Southend United, em 2019.Durante o primeiro tempo, os torcedores estavam em cima das cadeiras e foi quando a confusão começou. Curtir Horbury ficou furioso ao ouvir erroneamente que os seguranças haviam agredido uma pessoa deficiente e arremessou o alimento contra um dos funcionários.
Além de Horbury, outras três pessoas receberam a mesma punição. Segundo relatos, a briga começou com empurrões, mas acabou em socos, o que levou seguranças a caírem no chão e sendo golpeados de forma covarde por um pequeno grupo.

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