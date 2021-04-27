Torcedor é banido por jogar rolo de salsicha em segurança na Inglaterra

Na Inglaterra, um torcedor do Barnsley foi punido com banimento por três anos dos estádios de futebol por ter jogado um rolo de salsicha em um funcionário durante uma briga que ocorreu em uma partida contra o Southend United, em 2019.Durante o primeiro tempo, os torcedores estavam em cima das cadeiras e foi quando a confusão começou. Curtir Horbury ficou furioso ao ouvir erroneamente que os seguranças haviam agredido uma pessoa deficiente e arremessou o alimento contra um dos funcionários.