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Torcedor do West Ham é banido dos estádios por insultos racistas contra Mohamed Salah

Bradley Thumwood, de 48 anos, não poderá frequentar as partidas por três anos...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 14:47

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 14:47

Crédito: Shaun Botterill/POOL/AFP
Após ofensas racistas contra Mohamed Salah, Bradley Thumwood, torcedor do West Ham, de 48 anos, foi banido dos estádios de futebol na Inglaterra pelos próximos três anos. Além disso, ele terá que pagar uma multa no valor de 400 libras (cerca de R$ 2,9 mil) e os custos do processo, no valor de 125 libras (R$ 906). No total, serão 525 libras (R$ 3,8 mil). No tribunal, o torcedor foi acusado de crime de racismo, após insultar o egípcio durante a partida entre West Ham e Liverpool, no dia 29 de janeiro, pela Premier League.
"Não vamos tolerar quaisquer crimes desta natureza em jogos de futebol e vamos tomar medidas contra todos aqueles que sejam identificados em atos deste género durante os jogos", diz a nota publicada pela Polícia Metropolitana de Londres.

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