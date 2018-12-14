Torcedor do Rio Branco, contador coleciona camisas de Loco Abreu

O contador Rafael Rossi é torcedor do Rio Branco e coleciona camisas de Loco Abreu Crédito: Marcelo Prest

Um coração dividido, mas genuinamente alvinegro. Neste Capixabão 2019, o contador Rafael Rossi vai conseguir unir duas paixões de uma vez só. Torcedor capa-preta, ele também é fã número 1 do atacante Loco Abreu. E a coleção de camisas do Botafogo é grande: quase 400, sendo 15 só do uruguaio.

Para muitos capixabas, El Loco jogar no futebol do Espírito Santo poderia ser improvável. Não para Rafael. Por aqui já passou Túlio Maravilha, Aldair, Sávio, entre outros jogadores de nome, então eu já imaginava que poderia ser uma realidade. Soube quando o presidente (Luciano Mendonça) foi ao Rio para acertar com ele e fiquei muito empolgado.

Rafael costumava viajar para os jogos do Botafogo no Rio de Janeiro entre 2010 e 2012 para acompanhar o time e Loco Abreu de perto. O título brasileiro de 1995 foi especial para o contador, mas uma outra conquista, um pouco menor em proporção, é ainda mais inesquecível.

O título carioca de 2010, com direito a cavadinha do Loco Abreu e ainda por cima sobre o Flamengo, foi impagável. Ele é um jogador folclórico e se encaixa exatamente no perfil de ídolo alvinegro Rafael Rossi - Torcedor do Rio Branco e fã de Loco Abreu

O contador Rafael Rossi é torcedor do Rio Branco e coleciona camisas de Loco Abreu Crédito: Marcelo Prest

O contador acredita que a chegada do ídolo nos gramados capixabas será um marco no Rio Branco e no futebol local. Que, inclusive, sirva de modelo para os clubes rivais.