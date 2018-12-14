Torcedor do Rio Branco, contador coleciona camisas de Loco Abreu

Um coração dividido, mas genuinamente alvinegro. Neste Capixabão 2019, o contador Rafael Rossi vai conseguir unir duas paixões de uma vez só. Torcedor capa-preta, ele também é fã número 1 do atacante Loco Abreu. E a coleção de camisas do Botafogo é grande: quase 400, sendo 15 só do uruguaio.
Para muitos capixabas, El Loco jogar no futebol do Espírito Santo poderia ser improvável. Não para Rafael. Por aqui já passou Túlio Maravilha, Aldair, Sávio, entre outros jogadores de nome, então eu já imaginava que poderia ser uma realidade. Soube quando o presidente (Luciano Mendonça) foi ao Rio para acertar com ele e fiquei muito empolgado.
Rafael costumava viajar para os jogos do Botafogo no Rio de Janeiro entre 2010 e 2012 para acompanhar o time e Loco Abreu de perto. O título brasileiro de 1995 foi especial para o contador, mas uma outra conquista, um pouco menor em proporção, é ainda mais inesquecível.
O título carioca de 2010, com direito a cavadinha do Loco Abreu e ainda por cima sobre o Flamengo, foi impagável. Ele é um jogador folclórico e se encaixa exatamente no perfil de ídolo alvinegro
O contador acredita que a chegada do ídolo nos gramados capixabas será um marco no Rio Branco e no futebol local. Que, inclusive, sirva de modelo para os clubes rivais.
Nosso futebol é carente de atrativos, então não leva gente, investidor, não tem visibilidade. Uma coisa puxa a outra. Ele pode ajudar no nome do Rio Branco, na captação de patrocínios, de investidores que querem ter a sua marca estampada na camisa. Apesar de ter mais de 40 anos, ele é um artilheiro nato, um visível centroavante com faro de gols, isso não se perde, finalizou.