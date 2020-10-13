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Torcedor do Galo poderá dividir compra de cadeira cativa da Arena MRV em até 60 vezes

A comercialização será exclusiva no site exclusivamente no site www.arenamrv.com.br e o torcedor poderá adqurir o assento a partir do dia 17 de outubro...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 17:10

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 17:10

Crédito: As cadeiras cativas da Arena MRV estarão localizadas em um ponto de boa visualização do o campo-(Reprodução/Arena MRV
A Arena MRV e o Atlético-MG começarão a venda das cadeiras cativas na nova casa do Galo no próximo dia 17 de outubro, exclusivamente online, pelo site www.arenamrv.com.br. Com grandes benefícios exclusivos para o atleticano interessado em garantir desde já seu lugar na Arena MRV por 15 anos, são diversas formas de pagamento, inclusive financiamento em 60 parcelas de R$ 791, pelo Banco BMG.
Entre os dias 17 e 19 de outubro, a venda será exclusiva para o sócio GNV Preto. O GNV Prata poderá adquirir sua cadeira a partir de 20 de outubro, e a venda para o GNV Branco terá início dia 23. O torcedor que não é sócio Galo Na Veia terá a oportunidade de comprar a cadeira a partir de 26 de outubro. Os interessados podem fazer seu cadastro no site www.arenamrv.com.br para receber as informações em primeira mão.
A Arena MRV financiará em 5, 10, 15 ou 20 vezes sem juros e em 30 vezes com juros. Pelo Banco BMG, o financiamento será em 36, 48 ou 60 vezes. Como o prazo para a análise de crédito é de até 5 dias úteis, é recomendável que o atleticano abra sua conta com antecedência.
O torcedor que adquirir uma cadeira cativa na Arena MRV poderá assistir a todos os jogos oficiais com mando do Galo por 15 anos na arquibancada oeste inferior, sem precisar adquirir ingressos, com conforto e uma excelente vista do campo. O gerente de Marketing da Arena MRV, João Márcio Coelho Jr., explica a comodidade para quem adquirir a cadeira nesse primeiro lote de vendas.
-Comprando agora, o torcedor terá as melhores condições, poderá pagar à vista com 7% de desconto, parcelado no boleto ou no crédito, financiado em até 60 vezes, tudo sem comprometer o limite do cartão. Estamos confiantes de que a massa vá aderir em peso, tendo em vista que o montante arrecadado será fundamental para mantermos a construção em ritmo acelerado-disse.
Serão duas áreas de cadeiras cativas nos melhores lugares da Arena. As cadeiras do Setor I custarão R$ 40.980,00, serão numeradas e poderão ser identificadas com o nome que o titular escolher. No Setor II, as cadeiras custarão R$ 30.980,00 e não serão numeradas, ou seja, o assento será livre, de modo que os torcedores poderão assistir aos jogos em qualquer lugar que estiver disponível.
O proprietário de uma cadeira cativa na Arena MRV ainda terá preferência na compra de ingressos para shows e eventos durante toda a vigência do contrato.
RESUMO DOS SETORES, LOCALIZAÇÃO E PREÇOSSETOR ICadeiras numeradasSeu nome gravado na cadeiraLocalização no meio do campoPagamento com cartão de crédito (usando limite da parcela) ou boletoPreço: R$ 40.980,00À vista: com 7% de desconto, R$ 38.111,40Até 20x de R$ 2.049,00 (sem juros)Em 30x de 1.639,20 (com juros)Até 60x de R$ 1.046,30 (com juros, para clientes BMG)
SETOR IICadeiras livresLocalização a partir da intermediária do campoSetor com espaço para PCR (portadores de cadeira de rodas)Pagamento com cartão de crédito (usando limite da parcela) ou boletoPreço: R$ 30.980,00À vista: com 7% de desconto, R$ 28.811,40Até 20x de R$ 1.549,00 (sem juros)Em 30x de 1.239,20 (com juros)Até 60x de R$ 791,00 (com juros, para clientes BMG)

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