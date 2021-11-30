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futebol

Toni Kroos e Casillas contestam Bola de Ouro vencida por Lionel Messi

Ex-goleiro afirmou que argentino é um dos maiores da história, mas que não merecia o prêmio, enquanto o meia disse que Benzema deveria ter vencido o concurso...
LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2021 às 08:30

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 08:30

Após a conquista de Lionel Messi pelo prêmio do Bola de Ouro pela sétima vez na carreira, Iker Casillas, ex-goleiro do Real Madrid, e Toni Kroos, meia da equipe merengue, contestaram a vitória do argentino. Segundo as personalidades, outros jogadores fizeram uma temporada melhor do que o atacante do PSG.- Tenho cada vez mais dificuldade em acreditar nesses prêmios do futebol. Para mim, Messi é um dos cinco maiores jogadores da história, mas é preciso começar a catalogar quem mais se destaca ao fim de uma temporada. Não é tão difícil assim. Outros tornam difícil - afirmou Casillas.
> Veja a tabela da Champions League
Por outro lado, Kroos afirmou em seu podcast, o "Einfach mal Luppen", que Benzema deveria ser o escolhido para levar o Ballon d'Or. O francês terminou em 4º lugar com 239 pontos.
- Em primeiro lugar, devo dizer que os prêmios individuais não me interessam. Mas se eles existem, deveriam ser justos. Para mim, Benzema deveria ser o número um se realmente estivessem buscando o melhor jogador da última temporada, pois vejo de perto o quão excepcional ele é. Não há dúvidas de que Messi está ao lado de Cristiano Ronaldo como jogador desta década. O qua falha na eleição é, acima de tudo, o primeiro lugar.
Após a sétima conquista de Lionel Messi, os fãs de futebol também criticaram a premiação e muitos disseram que Robert Lewandowski, que terminou o concurso em 2º lugar, merecia ter vencido. O argentino somou 613 pontos, enquanto o polonês 580.
Crédito: MessiconquistousuasétimaBoladeOuro(FRANCKFIFE/AFP

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