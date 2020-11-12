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Toni Kroos chama comemoração de Aubameyang de 'idiota' e jogador do Arsenal rebate: 'Fiz e faria de novo'

O alemão do Real Madrid comentava sobre as comemorações feitas por jogadores, chamou elas de 'idiota' e citou nominalmente o jogador do Arsenal...
LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 19:02

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 19:02

Crédito: AFP
Os astros do futebol europeu Tony Kroos e Aubameyang trocaram farpas pelas redes sociais após um comentário do jogador do Real Madrid durante um podcast. O alemão comentava sobre as comemorações feitas por jogadores, chamou elas de 'idiota' e citou nominalmente o jogador do Arsenal, que já vestiu máscara do Pantera Negra e do Batman.- Eu acho muito idiota. É ainda pior quando têm objetos escondidos nos meiões. Aubameyang comemorou uma vez com uma máscara. Isso não funciona para mim. Não acho que seja um bom exemplo. É uma loucura -criticou.Em uma postagem no Twitter sobre o caso, o próprio Aubameyang fez um comentário marcando o perfil do alemão. Ele queria ter certeza que Kross realmente tinha feito o comentário.
- Eu quero responder, mas antes: @ToniKroos, queria ter certeza de que realmente foi você - questionou. Como Kross não respondeu, Auba compartilhou outra publicação e mandou o recado para o atleta do Real.
- Aliás, esse tal de Toni Kroos tem filhos? Só para lembrar: fiz isso pelo meu filho algumas vezes e faria de novo. Espero que você tenha filhos um dia e os faça felizes como essas crianças do ensino fundamental. E não esqueça use a máscara, fique seguro, beijos - disse Auba. Kross tem três filhos, mas até o momento não respondeu a mensagem nas redes.

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