Toni Kroos chama comemoração de Aubameyang de 'idiota' e jogador do Arsenal rebate: 'Fiz e faria de novo'

Os astros do futebol europeu Tony Kroos e Aubameyang trocaram farpas pelas redes sociais após um comentário do jogador do Real Madrid durante um podcast. O alemão comentava sobre as comemorações feitas por jogadores, chamou elas de 'idiota' e citou nominalmente o jogador do Arsenal, que já vestiu máscara do Pantera Negra e do Batman.- Eu acho muito idiota. É ainda pior quando têm objetos escondidos nos meiões. Aubameyang comemorou uma vez com uma máscara. Isso não funciona para mim. Não acho que seja um bom exemplo. É uma loucura -criticou.Em uma postagem no Twitter sobre o caso, o próprio Aubameyang fez um comentário marcando o perfil do alemão. Ele queria ter certeza que Kross realmente tinha feito o comentário.