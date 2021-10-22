Tondela x Porto: onde assistir, horário e escalações do jogo da Primeira Liga

Neste sábado, o Porto vai enfrentar o Tondela fora de casa, em partida válida pela nona rodada da Primeira Liga. Os Dragões vão em busca de uma vitória para poderem assumir, mesmo que momentânea, a liderança da competição. O confronto, no Estádio João Cardoso, está marcado para às 14h (horário de Brasília).TONDELAO Tondela vai jogar em casa atrás de uma vitória para manter a sequência positiva. A equipe venceu as duas últimas partidas e vai em busca de mais três pontos para avançar na tabela da competição.
PORTOO Porto segue invicto no campeonato, com 6 vitórias e 2 empates. A equipe chega com moral após vencer o Milan na última partida pela Champions League. Os Dragões vão em busca de uma vitória para assumir, mesmo que momentânea, a liderança da competição.FICHA TÉCNICA
Tondela x PortoPrimeira Liga - 9º rodada
Data e horário: 23/10/2021, às 14h Local: Estádio João Cardoso, em Tondela (POR)Árbitro: Fábio VeríssimoOnde assistir: Fox Sports e Star+
PROVÁVEIS TIMES:
TONDELA (Técnico: Pako Ayestarán)Niasse; Bebeto, Hernando, Ricardo Alves e Khacef; Undabarrena, Muratore, Tiago Dantas, Boselli e Barbosa; Ruben Fonseca.
PORTO (Técnico: Sergio Conceição)Marchesin; Corona, Pepe, Marcano e Sanusi; Otavio, Sergio Oliveira, Uribe e Diaz; Martinez e Taremi.