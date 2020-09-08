Tonali está em Milão para fazer exames e assinar com Milan

Crédito: Divulgação / Brescia

O meio-campista Sandro Tonali já está em Milão e entre a noite desta terça-feira ou pela manhã de quarta, o italiano deve passar pelos exames médicos para assinar um contrato por cinco temporadas com o Milan, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. O valor total da operação deve girar em torno de 35 milhões de euros (R$ 218 milhões) que serão pagos ao Brescia entre esse ano e o próximo.

A previsão de estreia do jovem de 20 anos é para o próximo dia 21 de setembro, contra o Bologna, pela primeira rodada do Campeonato Italiano. O atleta não deve participar da fase eliminatória da Liga Europa, pois o técnico Stefano Pioli deve apresentar a lista de quem irá jogar até meia-noite de quinta-feira.