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futebol

Tonali está em Milão para fazer exames e assinar com Milan

Meio-campista do Brescia deve assinar contrato por cinco temporadas com time dirigido por Stefano Pioli. Jovem só deve estrear no Campeonato Italiano contra o Bologna...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 10:25

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 10:25
Crédito: Divulgação / Brescia
O meio-campista Sandro Tonali já está em Milão e entre a noite desta terça-feira ou pela manhã de quarta, o italiano deve passar pelos exames médicos para assinar um contrato por cinco temporadas com o Milan, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. O valor total da operação deve girar em torno de 35 milhões de euros (R$ 218 milhões) que serão pagos ao Brescia entre esse ano e o próximo.
A previsão de estreia do jovem de 20 anos é para o próximo dia 21 de setembro, contra o Bologna, pela primeira rodada do Campeonato Italiano. O atleta não deve participar da fase eliminatória da Liga Europa, pois o técnico Stefano Pioli deve apresentar a lista de quem irá jogar até meia-noite de quinta-feira.
Tonali foi disputado por Milan e Inter de Milão e chegou a ser comparado com Pirlo por conta do estilo de jogo. Em sua última temporada pelo Brescia, o italiano disputou 36 partidas entre Campeonato Italiano e Copa da Itália, marcou apenas um gol, mas foi responsável por dar sete assistências.

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