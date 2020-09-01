'Tomei más definições na quarentena', admite Kyle Walker

Kyle Walker foi motivo de críticas durante a parada do Campeonato Inglês por conta da pandemia do coronavírus. O lateral foi visto quebrando a quarentena e foi alvo dos jornais ingleses. - Eu tive um período de reflexão e reconheço que tomei más decisões no confinamento, numa altura muito importante para o país. Aceito total responsabilidade e estou pronto para seguir em frente - disse Walker à "BBC Rádio 5"
De volta à seleção inglesa, Walker admitiu a vontade de chegar aos 50 jogos pelo país.
- É um dos meus grandes objetivos, principalmente porque estou a apenas três jogos de conseguir. Não existem muitos jogadores que tenham chegado aos 50 jogos pela Inglaterra - concluiu.