'Tomei más definições na quarentena', admite Kyle Walker

Kyle Walker foi motivo de críticas durante a parada do Campeonato Inglês por conta da pandemia do coronavírus. O lateral foi visto quebrando a quarentena e foi alvo dos jornais ingleses. - Eu tive um período de reflexão e reconheço que tomei más decisões no confinamento, numa altura muito importante para o país. Aceito total responsabilidade e estou pronto para seguir em frente - disse Walker à "BBC Rádio 5"