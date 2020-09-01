Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'Tomei más definições na quarentena', admite Kyle Walker

Lateral do Manchester City quebrou o confinamento em duas oportunidades...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 16:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 16:42
Crédito: Divulgação/Manchester City
Kyle Walker foi motivo de críticas durante a parada do Campeonato Inglês por conta da pandemia do coronavírus. O lateral foi visto quebrando a quarentena e foi alvo dos jornais ingleses. - Eu tive um período de reflexão e reconheço que tomei más decisões no confinamento, numa altura muito importante para o país. Aceito total responsabilidade e estou pronto para seguir em frente - disse Walker à "BBC Rádio 5"
De volta à seleção inglesa, Walker admitiu a vontade de chegar aos 50 jogos pelo país.
- É um dos meus grandes objetivos, principalmente porque estou a apenas três jogos de conseguir. Não existem muitos jogadores que tenham chegado aos 50 jogos pela Inglaterra - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a bicicleta ajudou mulheres indianas a ler, escrever e ter uma vida melhor
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados