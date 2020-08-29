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futebol

Tombense x Atlético-MG. Onde ver, palpites e prováveis times

Neste domingo, 30 de agosto, o campeão mineiro de 2020 será conhecido após o segundo duelo entre a equipe da capital contra a do interior...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 16:26

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2020 às 16:26
Crédito: Agência Galo / Atlético MG
O campeão Mineiro de 2020 será conhecido neste domingo, dia 30 de agosto, a partir das 16h, no Mineirão. Tombense e Atlético-MG farão o segundo e decisivo duelo do confronto para saber quem será o dono de Minas Gerais na temporada. Para levar o seu 45º título, o Galo pode empatar que leva o troféu após vencer o jogo de ida por 2 a 1, de virada. Já para o Tombense, uma vitória simples garante a inédita conquista do time do interior. O peso do Estadual para o alvinegro será de alívio de pressão pelas últimas apresentações da equipe no Brasileiro e até mesmo pela dificuldade encontrada no primeiro jogo contra o Gavião Carcará, conseguindo o gol da vitória somente aos 52 minutos do segundo tempo. A escalação atleticana é um mistério, como sempre. Porém, Jorge Sampaoli, que poderá vencer seu primeiro título pelo Atlético-MG, que não ganha o Mineiro desde 2017, deve manter a força ofensiva da equipe. Pelos lados do Tombense, o técnico Eugênio Souza terá de mudar a estratégia, pois perdeu a vantagens de dois empates. Vai ter de buscar as vitória no Gigante da Pampulha. Será mais um jogo intenso e tenso, como fora na partida de ida que concluirá o campeonato em pleno mês de agosto devido à pandemia do novo coronavírus, que parou a competição em março, voltando quatro meses depois. FICHA TÉCNICA​TOMBENSE X ATLÉTICO-MGData-Horário: 30 de agosto, às 16hEstádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Ronei Cândido Alves (MG)Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Marcus Vinicius GomesOnde acompanhar: Globo Minas, Tempo Real L!, Premiere, Itatiaia, 95.7 FM e Super FM, 91.7 Tombense: Felipe Corrêa, David, Admilton, Matheus Lopes e João Paulo;Rodrigo, Serginho e Ibson; Cássio Ortega,Marquinhos e Rubens. Técnico: Eugênio Souza Atlético-MG: Rafael, Guga(Mariano), Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Jair, Allan, Hyoran, Keno, Marrony e Eduardo Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli Palpites: para 70% da redação, o Galo será o campeão. Apenas 30% confiam em uma inédita conquista do Tombense na final mineira.

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