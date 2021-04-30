Tombense x Atlético-MG. Onde assistir prováveis times e desfalques

O primeiro duelo semifinal entre Tombense e Atlético-MG, pelo Campeonato Mineiro, será neste sábado, 1º de maio, às 16h30, no Independência. O Galo, atual campeão, vai em busca da sua 15ª final consecutiva e o bicampeonato estadual. E o desafio alvinegro é superar novamente o time de Tombos, que foi finalista em 2020 e está mais uma vez entre os melhores do campeonato. A partida de volta será no sábado, 8 de maio, no mesmo horário, só que no Mineirão, com mando do Galo. Para avançar, o Tombense precisa vencer um dos jogos e empatar o outro, já que o alvinegro possui vantagem no confronto por ter feito a melhor campanha da fase de classificação. Apesar de ser mandante, a equipe do Tombense aceitou jogar em BH para poder ter instalado o VAR. O Almeidão não possui condições de abrir o equipamento, essencial nesta fase decisiva da competição. O técnico Cuca deverá colocar força máxima, mesmo tendo na terça-feira, 4 de maio, uma importante partida pela Libertadores, contra o Cerro Porteño-PAR, válida pela terceira rodada do Grupo H da competição sul-americana.