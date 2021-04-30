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futebol

Tombense x Atlético-MG. Onde assistir prováveis times e desfalques

Gavião-Carcará e Galo iniciam a luta por uma das vagas nas  finais do Mineiro 2021...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 16:40

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 16:40
Crédito: Bruno Cantini e Pedro Souza / Agência Galo / Atlético
O primeiro duelo semifinal entre Tombense e Atlético-MG, pelo Campeonato Mineiro, será neste sábado, 1º de maio, às 16h30, no Independência. O Galo, atual campeão, vai em busca da sua 15ª final consecutiva e o bicampeonato estadual. E o desafio alvinegro é superar novamente o time de Tombos, que foi finalista em 2020 e está mais uma vez entre os melhores do campeonato. A partida de volta será no sábado, 8 de maio, no mesmo horário, só que no Mineirão, com mando do Galo. Para avançar, o Tombense precisa vencer um dos jogos e empatar o outro, já que o alvinegro possui vantagem no confronto por ter feito a melhor campanha da fase de classificação. Apesar de ser mandante, a equipe do Tombense aceitou jogar em BH para poder ter instalado o VAR. O Almeidão não possui condições de abrir o equipamento, essencial nesta fase decisiva da competição. O técnico Cuca deverá colocar força máxima, mesmo tendo na terça-feira, 4 de maio, uma importante partida pela Libertadores, contra o Cerro Porteño-PAR, válida pela terceira rodada do Grupo H da competição sul-americana.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​TOMBENSE X ATLÉTICO-MG Data: 1º de maio de 2021Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Estádio Independência, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Wanderson Alves de SouzaAssistentes: Guilherme Dias Camilo e Fernanda Nandrea GomesOnde assistir: PremiereOnde acompanhar: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM
TOMBENSE (Técnico: Rafael Guanaes)​Felipe Garcia, David, Wesley, Matheus Lopes e Manoel; Rodrigo, Pablo, Paulinho Dias e; Jhemerson, Matheus Paquetá e Rodrigo Carioca
Desfalques: Daniel Amorim e João Paulo (lesionados)
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson, Mariano, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana, Allan (Nathan), Tchê Tchê e Nacho Fernández; Savarino Keno e HulkDesfalques: sem desfalques

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