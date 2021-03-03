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futebol

Tombense x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Galo não levará Hulk para Tombos e terá mais uma vez um time de jovens no Estadual...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 19:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 19:23
Crédito: Bruno Cantini e Pedro Souza / Agência Galo / Atlético
Pelos lados do time de Tombos a meta é pontuar, já que o empata diante da Veterana não foi considerado um bom resultado pela comissão técnica de Bruno Pivetti.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​TOMBENSE X ATLÉTICO-MGData: 4 de março de 2021Horário: 21h (de Brasília)Local: Estádio Almeidão, em Tombos-MGÁrbitro: Felipe Fernandes de LimaAssistentes: Pablo Almeida da Costa e Marconi Helbert VieiraOnde assistir: PremiereOnde seguir: Itatiaia FM e Super FM TOMBENSE (Técnico: Bruno Pivetti)​Felipe; David, Wesley Marth, Matheus Lopes e João Paulo; Rodrigo, Marquinhos e Jhemerson; Keké, Caíque e Rubens.
Desfalques: sem desfalques
ATLÉTICO-MG (Técnico: Lucas Gonçalves)​Rafael; Mariano, Gabriel, Igor Rabello e Dodô; Dylan Borrero, Zaracho e Calebe; Sávio, Marrony e Felipe Felício (Echaporã).
Desfalques: sem desfalques

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