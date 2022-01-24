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futebol

Tomate renova com o Andirá-AC e encaminha acerto com o Botafogo

Goleiro renovou com equipe acreana por dois anos e será repassado para atuar nessa temporada no Alvinegro por empréstimo...

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 16:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jan 2022 às 16:09
Tomate está cada vez mais perto do Botafogo. O goleiro renovou o contrato com o Andirá-AC por mais duas temporadas na manhã desta segunda-feira e tem em status de encaminhado o empréstimo para atuar no Glorioso até o final do ano. O goleiro, que se destacou na Copinha, vai assinar para jogar no time sub-20 do Alvinegro. O Botafogo terá uma opção de compra durante o período para adquirir Tomate de forma definitiva junto ao Andirá, que renovou com o goleiro como uma forma de 'proteção financeira'.
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O jogador é esperado no Rio de Janeiro nessa semana para a realização de exames e assinatura de contrato com o Botafogo. Os últimos detalhes estão sendo resolvidos e a expectativa é que o final feliz aconteça em breve.
Tomate é um dos jogadores que o Botafogo observou durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O departamento de base do Alvinegro está atrás de outros atletas que atuaram no torneio para reforçar a equipe sub-20 no decorrer da temporada. Vale lembrar que Raí, Reydson e Guilherme Liberato subiram para treinar com a equipe profissional por pedido de Enderson Moreira.
O jogador de 18 anos viralizou na Copinha em uma partida contra o Atlético-MG. Tomate era um dos destaques do jogo e dos responsáveis por segurar o 0 a 0 no placar, mas foi substituído antes de uma cobrança de pênalti para o Galo e foi substituído aos prantos, sendo consolado pelos companheiros.
Crédito: TomateassinaarenovaçãoaoladododiretordoAndiráantesdeirparaoBotafogo(Foto:Reprodução

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