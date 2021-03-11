Tomás Cuello explica diferença entre futebol brasileiro e argentino e projeta grande temporada do Red Bull Bragantino

Crédito: Cuelo vem ganhando espaço no Massa Bruta (Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Após ter um começo ruim no Brasileiro em 2020, o Red Bull Bragantino contou com alguns reforços no meio da competição para conseguir dar a volta por cima e até conquistar uma vaga na Sul-Americana. Uma das novidades foi o argentino Tomás Cuello, que estava no Atlético Tucumán e vem ganhando espaço na equipe.

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Até o momento, o meia tem 23 jogos pela equipe de Bragança. Cuello afirma que está se sentindo à vontade, agradece boa recepção do elenco e ressalta diferença entre futebol brasileiro e argentino, o qual considera mais físico mas menos dinâmico.

VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃO 2021- Estou me sentindo muito bem, pois é um elenco qualificado, com pessoas que me receberam bem desde o início e isso faz com que eu me sinta melhor a cada dia. Também estou me adaptando bem ao estilo do futebol brasileiro, que acho mais dinâmico e tático do que o argentino, que é um pouco mais físico - comentou.

O Red Bull Bragantino chegou nas rodadas finais do Brasileirão brigando por uma vaga na Libertadores, porém não conseguiu alcançar a oitava colocação. Apesar disso, o argentino destaca a qualidade do elenco do clube paulista e acredita em grande temporada do time, que chega ainda mais entrosado.