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futebol

Toluca, do México, anuncia sete infectados por coronavírus

Clube garantiu que todos já foram isolados e seguirão
protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 16:10

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 16:10

Crédito: Divulgação/Toluca
O Toluca anunciou sete casos positivos de COVID-19 em seu elenco. Foram realizados 70 exames na última semana em membros da primeira e segunda equipe.
"Assim como a Liga MX foi informada, informamos que, como resultado dos estudos médicos realizados em 70 membros da primeira equipe e equipe do Deportivo Toluca na semana passada, sete pessoas obtiveram resultados positivos no COVID-19. Eles são assintomáticos", afirmou o comunicado.
O clube mexicano também garantiu que todos os casos já foram isolados e seguirão os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
Além disso, o Toluca também revelou que os infectados serão reavaliadas com novos exames médicos para determinar as medidas a serem seguidas.E MAIS:Famalicão viaja e encara Gil Vicente visando ficar na zona de Liga EuropaRB Leipzig não deve exercer claúsula de compra do lateral AngeliñoZagueiro do Liverpool diz que atletas estão focados desde a paralisaçãoManchester United buscou a contratação de Ansu FatiPinto da Costa é reeleito para o 15º mandato como presidente do PortoChina marca um gol pelo segundo jogo consecutivo e assume a artilharia do FC Lviv no Ucraniano E MAIS:

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