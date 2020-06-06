Tolói acredita que Atalanta pode melhorar de rendimento na volta

O zagueiro Rafael Tolói vive um momento histórico com a Atalanta nesta temporada. No Campeonato Italiano, a equipe ocupa a 4ª colocação na tabela, enquanto na Liga dos Campeões é a surpresa do torneio nas quartas de final. O comandado de Gasperini conta como está a expectativa para o retorno do futebol na Itália após o país ser atingido gravemente pela pandemia do coronavírus.
- Neste retorno, o pensamento é manter o mesmo nível que estávamos antes e procurar melhorar ainda mais, pois acredito que temos margem para isso. O nosso objetivo é pensar jogo a jogo e seguir apresentando um futebol de alto nível para quando acabar o Campeonato Italiano, estarmos prontos para a Liga dos Campeões que será o nosso grande desafio na temporada.
O defensor brasileiro atua na cidade de Bérgamo, uma das mais afetadas pela COVID-19 no País da Bota. O camisa dois espera que o regresso da bola rolando seja motivo de alegria para os cidadãos locais.
- Com certeza todos nós queremos que o futebol volte, queremos dar alegria às pessoas de Bérgamo e de toda a Itália. O futebol pode ajudar as pessoas com um pouco mais de alegria nesse momento de dificuldade que todos estamos passando.
Tolói é peça chave no esquema da Atalanta e já participou de 28 jogos da equipe entre Campeonato Italiano e Liga dos Campeões. O zagueiro também já anotou um gol e deu seis assistências para os companheiros marcarem. Titular na maioria das escalações, o ex-São Paulo está no clube desde 2015 e busca fazer ainda mais história.E MAIS:Pelo Campeonato Português, Braga perde para o Santa ClaraTrês clubes do top-5 da Premier League estão interessados em Eduardo Quaresma, do SportingCom um a menos, Monchengladbach é derrotado pelo Freiburg'Estamos prontos para voltar à competição', revela Éder Militão E MAIS: