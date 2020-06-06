Tolói acredita que Atalanta pode melhorar de rendimento na volta

Crédito: Divulgação/Atalanta

O zagueiro Rafael Tolói vive um momento histórico com a Atalanta nesta temporada. No Campeonato Italiano, a equipe ocupa a 4ª colocação na tabela, enquanto na Liga dos Campeões é a surpresa do torneio nas quartas de final. O comandado de Gasperini conta como está a expectativa para o retorno do futebol na Itália após o país ser atingido gravemente pela pandemia do coronavírus.

- Neste retorno, o pensamento é manter o mesmo nível que estávamos antes e procurar melhorar ainda mais, pois acredito que temos margem para isso. O nosso objetivo é pensar jogo a jogo e seguir apresentando um futebol de alto nível para quando acabar o Campeonato Italiano, estarmos prontos para a Liga dos Campeões que será o nosso grande desafio na temporada.

O defensor brasileiro atua na cidade de Bérgamo, uma das mais afetadas pela COVID-19 no País da Bota. O camisa dois espera que o regresso da bola rolando seja motivo de alegria para os cidadãos locais.

- Com certeza todos nós queremos que o futebol volte, queremos dar alegria às pessoas de Bérgamo e de toda a Itália. O futebol pode ajudar as pessoas com um pouco mais de alegria nesse momento de dificuldade que todos estamos passando.