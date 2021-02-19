Tolisso se lesiona no treinamento e pode ficar até seis meses fora

O meio-campista Corentin Tolisso sofreu uma lesão nos tendões durante o treinamento do Bayern de Munique que o deixará de fora dos gramados por cerca de seis meses, de acordo com o jornal "tz".

No sábado, o Bayern terá uma partida difícil na Bundesliga contra o Eintracht Frankfurt, terceiro colocado da competição, que está há 10 jogos sem perder. Na próxima semana, terá o duelo contra a Lazio pelas oitavas da Liga dos Campeões.A ausência de Tolisso certamente será muito sentida. O francês se junta à lista de indisponíveis do Bayern de Munique, que já conta com Thomas Müller e Benjamin Pavard, ambos em quarentena por testarem positivo para o coronavírus. Leon Goretzka e Javi Martínez, também contaminados, já saíram da quarentena, mas é improvável que joguem amanhã. Além deles, Serge Gnabry tem uma ruptura muscular.