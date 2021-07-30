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futebol

'Todos os títulos são importantes', defende Zaracho, que evita priorizar apenas uma competição

O argentino celebrou a boa fase no Galo após mais uma boa atuação diante do Bahia...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 16:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2021 às 16:22
O meia Zaracho tem vivido bom momento no Atlético-MG, tendo a condição de titular e sendo importante na defesa e na articulação de jogadas no ataque, deixando seus gols de vez em quando. O jogador comentou a fase positiva e não rechaçou qualquer problema quanto ao posicionamento em campo, já que tem atuado em diversas faixas do campo com Cuca. Zaracho também foi direto ao responder sobre as prioridades do Galo em 2021 que está muito bem nas três competições que disputa: Brasileiro, vice-lider, Copa do Brasil, com ótimas chances de avançar às quartas de final e na Libertadores, em que o clube mineiro tenta avançar às semifinais do torneio continental. Confira nos vídeos, as explanações do argentino. Zaracho tem vivido seu melhor momento no Galo desde que chegou ao clube, em 2020-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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