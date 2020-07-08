Todibo está no radar de Benfica e Olympique de Marseille

Crédito: Todibo estava emprestado ao Schalke 04 desde janeiro (AFP

O zagueiro Todibo, do Barcelona, que estava emprestado ao Schalke 04 desde janeiro, é alvo de interesse do Benfica e do Olympique de Marseille, de acordo com as imprensas portuguesa e francesa. O jovem de 20 anos segue no radar de diversos clubes grandes da Europa e é provável que saia em definitivo da equipe culé neste mercado.

Apesar de ter contrato até 2023, os blaugranas tem outras ideias para o francês e já enxergam que Todibo não terá espaço em um setor que já tem Piqué, Umtiti, Lenglet e Ronald Araújo. No entanto, o pedido de 25 milhões de euros (R$ 150 milhões) é um entrave para que outros times consigam contratar o zagueiro no momento.