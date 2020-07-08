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Todibo está no radar de Benfica e Olympique de Marseille

Portugueses e franceses se juntam a diversos interessados de toda a Europa. Jogador não deve ser aproveitado pelo Barcelona e fez segunda metade de temporada pelo Schalke...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 12:17

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 12:17

Crédito: Todibo estava emprestado ao Schalke 04 desde janeiro (AFP
O zagueiro Todibo, do Barcelona, que estava emprestado ao Schalke 04 desde janeiro, é alvo de interesse do Benfica e do Olympique de Marseille, de acordo com as imprensas portuguesa e francesa. O jovem de 20 anos segue no radar de diversos clubes grandes da Europa e é provável que saia em definitivo da equipe culé neste mercado.
Apesar de ter contrato até 2023, os blaugranas tem outras ideias para o francês e já enxergam que Todibo não terá espaço em um setor que já tem Piqué, Umtiti, Lenglet e Ronald Araújo. No entanto, o pedido de 25 milhões de euros (R$ 150 milhões) é um entrave para que outros times consigam contratar o zagueiro no momento.
O defensor não está com pressa para decidir seu futuro e deve analisar todas as propostas que chegaram para ele. Watford e Southampton, da Inglaterra, Napoli, da Itália, Colônia, da Alemanha, e Sevilla, da Espanha, são outras equipes que monitoram o francês para ser um possível reforço na próxima temporada.

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