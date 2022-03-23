"Toca que é gol": Calleri fala de apoio da torcida e cita possível clássico do São Paulo contra o Corinthians

Artilheiro do São Paulo na temporada, Calleri marcou seu sexto gol na vitória do Tricolor contra o São Bernardo, por 4 a 1. A partida foi responsável por classificar a equipe para as semifinais do Campeonato Paulista 2022.Conhecido pelo jargão concedido pela torcida, "Toca para o Calleri que é gol", o camisa 9 falou sobre o apoio que recebeu nos últimos jogos e do seu bom momento no Tricolor paulista.

- É muito gratificante para mim, sempre disse que a torcida me abraçou desde o momento que eu cheguei, eu sou muito grato a todo mundo aqui no São Paulo. Sou feliz aqui. Agora estamos nas semifinais, temos três partidas ainda, mas estou confiante e espero que sejamos campeões para começar o ano da melhor maneira - disse.

O atacante ressaltou também desgostar quando alguns jogadores são xingados quando se retiram do campo, como foi no caso de Igor Gomes, vaiado pela torcida do Tricolor no Estádio do Morumbi, ao ser substituído, na partida desta terça-feira (20).​- Eu fico chato quando alguns meninos, como Igor Gomes, que sempre dá tudo pelo time sai xingado. Eu não gosto dessas coisas. Espero que o Igor possa ser importante, precisamos de todos - afirmou.

Agora, o São Paulo está classificado para a próxima fase do estadual e pode ter o Corinthians como um futuro adversário, caso o Timão vença o Guarani, na próxima quinta-feira (24). Calleri afirmou que acha que a próxima disputa do Tricolor no campeonato será no clássico contra a equipe, e ainda ressaltou a importância do seu time garantir o mando de campo no Estádio do Morumbi para a partida decisiva.- Acho que teremos um clássico, possivelmente com o Corinthians. Então, o gol é sempre importante para mim, para a confiança e creio que é primordial - disse.- Acho que jogar a semifinal no Morumbi, que é um jogo só, é muito importante. Acho que a torcida teria um papel fundamental. A diferença é muito importante, então vamos tratar de nos recuperar e fazer o melhor todos os dias - concluiu.Ao todo, o argentino soma seis gols na competição, tendo disputado doze jogos, sendo sete como titular. O São Paulo aguarda para saber quem será seu adversário nas semifinais do Paulistão, e busca seu bicampeonato.