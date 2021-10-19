'Toca no Calleri que é gol': torcida do São Paulo transforma Morumbi em caldeirão em vitória no Majestoso

Crédito: Flickr/São Paulo

A vitória do São Paulo sobre o Corinthians por 1 a 0, no Morumbi, vai ficar marcada na memória da torcida são-paulina no começo desse segundo trabalho de Rogério Ceni. Com o Morumbi recebendo cerca de xxx pessoas, o que se viu foi um caldeirão. Antes mesmo da bola rolar, o apoio era unânime. Na escalação da equipe, anunciada pelo sistema de som do Morumbi, eram raros os jogadores que não tinham seu nome aplaudido pela torcida. Calleri, Luciano e Arboleda foram os mais exaltados. Quando chegou no nome de Rogério Ceni, a torcida fez um misto de vaias a aplausos para o novo treinador. Já para Calleri, o famoso grito de 'Toca no Calleri que é gol' foi escutado no estádio. Após a bola rolar, o que não faltou foi apoio por parte dos torcedores. A cada dividida, a torcida vibrava como se fosse um gol e jogava pressão nos jogadores do Corinthians, que escutavam vaias a cada toque na bola.

GOL E PROVOCAÇÃO SACODEM O MORUMBIOs torcedores apoiavam até que aos sete minutos, veio a explosão. Calleri completou cruzamento e marcou, para a alegria da torcida, que vibrou e fez o Morumbi tremer, principalmente com o grito de 'Toca no Calleri que é gol'. O gol também fez crescer a 'zueira' da torcida são-paulina que aproveitou para provocar o time do Corinthians. ' LUCIANO E CALLERI OVACIONADOS E ALÍVIO NO FIM'Conforme o jogo acontecia, a torcida do São Paulo não abaixava o volume e continuava em clima de final de campeonato. O técnico Rogério Ceni, que hoje não foi 'assombrado' pela faixa com o lema de Crespo nas arquibancadas. mexeu na equipe, o que fez os torcedores reagirem.