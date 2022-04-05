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TJD-SP deve denunciar Calleri por derrubar celular de jovem da base do Palmeiras após a final do Paulistão

Procuradoria do órgão analisa em quais artigos o atacante do Tricolor pode ser enquadrado...
LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2022 às 11:50

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 11:50

O TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) de São Paulo deve denunciar o atacante Jonathan Calleri por derrubar o celular de um jogador da base do Palmeiras após a final do Campeonato Paulista, vencida pelo Alviverde. A informação foi publicada incialmente pelo 'Blog do Perrone' e confirmada no LANCE!. A procuradoria do órgão ainda analisa quais artigos a atitude do jogador são-paulino pode ser enquadrado. Incialmente, o jogador pode ser denunciado no artigo 258 (assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva), que prevê punição de um a seis jogos, a serem cumpridos no próximo Paulistão.

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