TJD-SP deve denunciar Calleri por derrubar celular de jovem da base do Palmeiras após a final do Paulistão

O TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) de São Paulo deve denunciar o atacante Jonathan Calleri por derrubar o celular de um jogador da base do Palmeiras após a final do Campeonato Paulista, vencida pelo Alviverde. A informação foi publicada incialmente pelo 'Blog do Perrone' e confirmada no LANCE!. A procuradoria do órgão ainda analisa quais artigos a atitude do jogador são-paulino pode ser enquadrado. Incialmente, o jogador pode ser denunciado no artigo 258 (assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva), que prevê punição de um a seis jogos, a serem cumpridos no próximo Paulistão.