TJD-RS nega pedido do Grêmio e Gre-Nal terá torcida

A bola vai rolar no Beira-Rio a partir das 21h30 (Horário de Brasília) para Internacional e Grêmio, mas nos bastidores o jogo iniciou bem antes.

Durante a quarta-feira, o Tricolor entrou com pedido no TJD-RS para que o jogo ocorresse sem a presença do público, mas não houve êxito.

O pedido indeferido pelo Tribunal garantiu que o torcedor do Internacional e Grêmio pudessem comparecer ao estádio nesta noite.

Punições

Além de negar o pedido do Grêmio, o TJD-RS denunciou a dupla no CBJD e podem ficar sem os mandos de campo.

O Inter foi denunciado nos artigos 211 e 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que exige a segurança do jogo por conta do mandante. As penas vão de multa de até R$ 100 mil e perda de até 10 mandos de campo.

Enquanto isso, o Grêmio foi enquadrado nos artigos 213 e 243-G, este último trata de ato discriminatório. Em vídeo divulgado nas redes sociais, um torcedor gremista teria feito gestos racistas aos torcedores do Internacional.