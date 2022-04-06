TJD de São Paulo marca julgamento de Calleri por tapa em celular de garoto após final do Paulistão

Jonathan Calleri, atacante do São Paulo, foi denunciado pelo TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva) após dar um tapa e derrubar o celular de um jovem da base do Palmeiras, depois da derrota do Tricolor na final do Campeonato Paulista 2022. A denúncia tomou como base o artigo 258, que diz respeito ao descumprimento de qualquer conduta contrária à disciplina ou ética esportiva. A pena prevê suspensão do camisa 9 em até seis jogos, que no caso, corresponderiam ao Paulista do próximo ano.