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TJD de São Paulo marca julgamento de Calleri por tapa em celular de garoto após final do Paulistão

Atacante argentino será julgado no artigo 258 do CBJD e pode ser punido por até seis jogos de suspensão...
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Publicado em 

06 abr 2022 às 20:31

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 20:31

Jonathan Calleri, atacante do São Paulo, foi denunciado pelo TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva) após dar um tapa e derrubar o celular de um jovem da base do Palmeiras, depois da derrota do Tricolor na final do Campeonato Paulista 2022. A denúncia tomou como base o artigo 258, que diz respeito ao descumprimento de qualquer conduta contrária à disciplina ou ética esportiva. A pena prevê suspensão do camisa 9 em até seis jogos, que no caso, corresponderiam ao Paulista do próximo ano.
O jovem recebeu um celular novo da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e Calleri emitiu um pedido público de desculpas, se colocando à disposição de reparar os danos causados.
Crédito: Calleriquebrouocelulardeumjogadordosub-15doPalmeiras,apósdartapaemequipamento(Foto:Reprodução/Internet

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