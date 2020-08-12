'Tivemos sorte, mas foi merecido', diz Tuchel após classificação do PSG

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O técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, comemorou a classificação de sua equipe de forma milagrosa nesta quarta-feira na Liga dos Campeões. Neymar e companhia perdiam até os 44 minutos do segundo tempo quando conseguiram o empate com Marquinhos e a virada aos 47, com Choupo-Moting.

- Esta é uma temporada histórica, com quatro títulos e agora uma semifinal da Liga dos Campeões. Não vamos esquecer este aniversário. Duvidei da vitória até os 44 minutos do segundo tempo, sou sincero. Mas sempre sentimos que podíamos marcar. Disse aos meus assistentes que se empatássemos, venceríamos o jogo - disse Tuchel.

Thomas Tuchel elogiou a postura da equipe, que não desistiu do resultado até o fim, e foi recompensada com dois gols numa diferença de três minutos.