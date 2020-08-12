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'Tivemos sorte, mas foi merecido', diz Tuchel após classificação do PSG

Comandante do clube francês afirma que no final já estava desacreditado, mas que disse aos assistentes que se o clube empatasse, conseguiria a virada...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 19:48

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 19:48

Crédito: DAVID RAMOS / AFP
O técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, comemorou a classificação de sua equipe de forma milagrosa nesta quarta-feira na Liga dos Campeões. Neymar e companhia perdiam até os 44 minutos do segundo tempo quando conseguiram o empate com Marquinhos e a virada aos 47, com Choupo-Moting.
- Esta é uma temporada histórica, com quatro títulos e agora uma semifinal da Liga dos Campeões. Não vamos esquecer este aniversário. Duvidei da vitória até os 44 minutos do segundo tempo, sou sincero. Mas sempre sentimos que podíamos marcar. Disse aos meus assistentes que se empatássemos, venceríamos o jogo - disse Tuchel.
Thomas Tuchel elogiou a postura da equipe, que não desistiu do resultado até o fim, e foi recompensada com dois gols numa diferença de três minutos.
- Fizemos um jogo muito bom e a classificação é merecida. Tivemos um pouco de sorte com os gols tardios, mas se tivermos em conta o jogo todo, é merecido. Os jogadores do banco que entraram foram excepcionais, com um excelente estado de espírito - concluiu.

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