Título, vice e bom histórico: Mancini costuma ir bem na Copa do Brasil

O Corinthians tem um trunfo no banco de reservas para vencer a Copa do Brasil: o técnico Vagner Mancini. O experiente comandante possui bons números na carreira quando o assunto é o mata-mata nacional.Sua primeira experiência na competição já foi com título. Em 2005, Mancini treinava o Paulista de Jundiaí e conquistou o título do torneio ao bater o Fluminense na grande final. Ao longo do caminho, o time paulista derrotou Juventude, Botafogo, Internacional, Figueirense e Cruzeiro.