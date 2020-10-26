Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Título, vice e bom histórico: Mancini costuma ir bem na Copa do Brasil

Treinador conquistou a competição em 2005, com o Paulista de Jundiaí e foi vice-campeão em 2013, quando estava no Athletico-PR. Veja os números do técnico na competição...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 15:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2020 às 15:33
O Corinthians tem um trunfo no banco de reservas para vencer a Copa do Brasil: o técnico Vagner Mancini. O experiente comandante possui bons números na carreira quando o assunto é o mata-mata nacional.Sua primeira experiência na competição já foi com título. Em 2005, Mancini treinava o Paulista de Jundiaí e conquistou o título do torneio ao bater o Fluminense na grande final. Ao longo do caminho, o time paulista derrotou Juventude, Botafogo, Internacional, Figueirense e Cruzeiro.
Em 2013, Mancini também chegou a grande final do mata-mata nacional, desta vez comandando o Athletico Paranaense. Porém, o Furacão perdeu a grande decisão para o Flamengo, no Maracanã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões
democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados