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Título do Gauchão é uma das metas de D'Alessandro em sua volta ao Internacional

Camisa 10 retorna ao Beira-Rio e terá apenas quatro meses de contrato com o time gaúcho...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 14:36

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 14:36

No último fim de semana, Andrés D’Alessandro confirmou a sua volta ao Internacional e fechou um contrato para a disputa do Campeonato Gaúcho.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A ideia do eterno camisa 10 é fechar a carreira em grande estilo e ter um jogo de despedida diante do torcedor Colorado.
Outro ponto considerado importante para D’Alessandro é fechar com o título do Gauchão, algo que não acontece desde 2016.
Nos últimos anos, o Colorado viu o Grêmio tomar conta das conquistas no estado e ostenta a marca de tetracampeonato.
Porém, com o rival na Série B do futebol brasileiro, a expectativa do Inter é alcançar o topo e recuperar o domínio no Rio Grande com D’Alessandro.
Crédito: D'AlessandroestádevoltaaoColorado(Foto:RicardoDuarte

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