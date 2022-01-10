Título do Gauchão é uma das metas de D'Alessandro em sua volta ao Internacional

No último fim de semana, Andrés D’Alessandro confirmou a sua volta ao Internacional e fechou um contrato para a disputa do Campeonato Gaúcho.

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A ideia do eterno camisa 10 é fechar a carreira em grande estilo e ter um jogo de despedida diante do torcedor Colorado.

Outro ponto considerado importante para D’Alessandro é fechar com o título do Gauchão, algo que não acontece desde 2016.

Nos últimos anos, o Colorado viu o Grêmio tomar conta das conquistas no estado e ostenta a marca de tetracampeonato.

Porém, com o rival na Série B do futebol brasileiro, a expectativa do Inter é alcançar o topo e recuperar o domínio no Rio Grande com D’Alessandro.