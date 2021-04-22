Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Titulares do São Paulo se reapresentam após vitória

Jogadores que começaram a partida diante do Sporting Cristal voltaram aos treinamentos nesta quinta-feira. Tricolor volta a campo nesta sexta-feira, às 20h, contra o Santo André...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 13:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 13:53
Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
Os titulares do São Paulo na vitória sobre o Sporting Cristal (PER), por 3 a 0 na última terça-feira (20), voltaram aos treinamentos no CT da Barra Funda, na manhã desta quinta-feira.
Eder entrou na lista! Veja os jogadores que estrearam com gol pelo São Paulo neste século
Após uma conversa com os jogadores, o elenco trabalhou em campo reduzido numa atividade de passes rápidos . Logo depois, foram realizadas atividades de finalizações e um coletivo também em campo reduzido.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Uma parte do elenco fez exercícios físicos sob o olhar dos preparadores do São Paulo. A equipe volta a campo diante do Santo André, nesta sexta-feira (23), às 20h, no Morumbi. Crespo não deu pistas se pretende escalar uma equipe reserva para o confronto. Logo depois do jogo contra o Ramalhão, o Tricolor joga no domingo (25), às 22h15, contra o Ituano, em Itu. O São Paulo é o líder do Grupo B, com 19 pontos em oito jogos, nove pontos a mais do que a Ferroviária

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados