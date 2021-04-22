Titulares do São Paulo se reapresentam após vitória

Após uma conversa com os jogadores, o elenco trabalhou em campo reduzido numa atividade de passes rápidos . Logo depois, foram realizadas atividades de finalizações e um coletivo também em campo reduzido.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Uma parte do elenco fez exercícios físicos sob o olhar dos preparadores do São Paulo. A equipe volta a campo diante do Santo André, nesta sexta-feira (23), às 20h, no Morumbi. Crespo não deu pistas se pretende escalar uma equipe reserva para o confronto. Logo depois do jogo contra o Ramalhão, o Tricolor joga no domingo (25), às 22h15, contra o Ituano, em Itu. O São Paulo é o líder do Grupo B, com 19 pontos em oito jogos, nove pontos a mais do que a Ferroviária