Titulares do São Paulo realizam treino físico em hotel no Rio de Janeiro

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, que valeu a classificação ás quartas de final da Copa do Brasil, o elenco do São Paulo 'vira a chave' para a disputa do Campeonato Brasileiro, competição em que a equipe enfrenta o Athletico-PR, no sábado (07), às 18h, na Arena da Baixada. Para evitar um desgaste físico, os jogadores que iniciaram a partida contra o Cruzmaltino fizeram somente atividades físicas no hotel em que a delegação está hospedada, no Rio de Janeiro. O São Paulo ficou em solo carioca e viaja para Curitiba na sexta-feira.