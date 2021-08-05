Titulares do São Paulo realizam treino físico em hotel no Rio de Janeiro

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, que valeu a classificação ás quartas de final da Copa do Brasil, o elenco do São Paulo 'vira a chave' para a disputa do Campeonato Brasileiro, competição em que a equipe enfrenta o Athletico-PR, no sábado (07), às 18h, na Arena da Baixada. Para evitar um desgaste físico, os jogadores que iniciaram a partida contra o Cruzmaltino fizeram somente atividades físicas no hotel em que a delegação está hospedada, no Rio de Janeiro. O São Paulo ficou em solo carioca e viaja para Curitiba na sexta-feira.
- Ativação pós-classificação! Os atletas que iniciaram a partida contra o Vasco fizeram trabalhos físicos no hotel no Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira, sob a supervisão do preparador Pedro Campos - escreveu o clube paulista nas redes sociais. Vale ressaltar que a comissão técnica vem ficando preocupada com as recentes lesões. William, Luciano, Eder e Marquinhos estão no departamento médico e correm contra o tempo para voltarem a estar à disposição de Crespo para os jogos decisivos na temporada.