Titular, Vinicius Zanocelo comemora vitória da Macaca e alívio na tabela

A retomada do Paulistão foi positiva para o meia Vinicius Zanocelo, que atuou como titular na vitória da Ponte Preta por 2 a 0 sobre o Novorizontino, nesta quarta-feira. Além de quebrar a invencibilidade do adversário, que era a única equipe que não havia perdido até então no torneio, a Macaca chegou aos 10 pontos, saiu da zona da degola e, provisoriamente, assumiu a segunda colocação do Grupo A, na área de classificação à próxima fase.

- Fico muito feliz pelo retorno do futebol, apesar de saber que as coisas ainda estão bastante complicadas no nosso país. As autoridades estão fazendo o máximo para que tenhamos segurança para jogar e estamos seguindo os protocolos para que tudo ocorra da melhor maneira. Sobre o jogo, é sempre bom poder jogar, principalmente de titular, e ajudar a equipe de alguma forma. Estávamos cientes das dificuldades do jogo, pela qualidade do adversário e o fato de estarem invictos no torneio. Graças a Deus conseguimos essa vitória que foi muito importante para o time. Estávamos numa situação incômoda, e sabíamos que um resultado positivo logo no retorno nos daria uma melhor condição na tabela e, também, mais motivação para a sequência da competição. Agora é pensar no Mirassol e tentar fechar essa fase de grupos com chave de ouro - disse.