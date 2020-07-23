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futebol

Titular, Vinicius Zanocelo comemora vitória da Macaca e alívio na tabela

Meia atuou por 90 minutos na vitória da Ponte Preta sobre o Novorizontino
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Publicado em 23 de Julho de 2020 às 18:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2020 às 18:44
Crédito: Álvaro Jr/PontePress
A retomada do Paulistão foi positiva para o meia Vinicius Zanocelo, que atuou como titular na vitória da Ponte Preta por 2 a 0 sobre o Novorizontino, nesta quarta-feira. Além de quebrar a invencibilidade do adversário, que era a única equipe que não havia perdido até então no torneio, a Macaca chegou aos 10 pontos, saiu da zona da degola e, provisoriamente, assumiu a segunda colocação do Grupo A, na área de classificação à próxima fase.
Uma das maiores promessas vindas da base da Ponte Preta, Zanocelo recebeu a oportunidade de atuar como titular. Esteve por 90 minutos em campo, sendo substituído nos acréscimos da etapa final. O meia falou sobre a volta do futebol e projetou a última rodada da fase de grupos da competição.
- Fico muito feliz pelo retorno do futebol, apesar de saber que as coisas ainda estão bastante complicadas no nosso país. As autoridades estão fazendo o máximo para que tenhamos segurança para jogar e estamos seguindo os protocolos para que tudo ocorra da melhor maneira. Sobre o jogo, é sempre bom poder jogar, principalmente de titular, e ajudar a equipe de alguma forma. Estávamos cientes das dificuldades do jogo, pela qualidade do adversário e o fato de estarem invictos no torneio. Graças a Deus conseguimos essa vitória que foi muito importante para o time. Estávamos numa situação incômoda, e sabíamos que um resultado positivo logo no retorno nos daria uma melhor condição na tabela e, também, mais motivação para a sequência da competição. Agora é pensar no Mirassol e tentar fechar essa fase de grupos com chave de ouro - disse.
A Ponte Preta volta a campo no domingo para enfrentar o Mirassol, às 16h, em São Bernardo do Campo.

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