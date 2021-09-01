Titular nos três primeiros jogos com a camisa do Atlanta United, Luiz Araújo celebra boa recepção no clube

Crédito: DIvulgação / Atlanta United

Recém-contratado junto ao Lille, da França, o atacante Luiz Araújo já parece estar bem ambientado a sua nova equipe. Titular em suas três primeiras partidas na MLS, o atleta brasileiro elogiou a forma como foi recepcionado nas dependências do Atlanta United.- Estou muito feliz com as minhas primeiras impressões aqui do clube. Além da fantástica estrutura oferecida, temos grandes jogadores, excelentes profissionais e que me receberam muito bem desde o primeiro momento. Agora só penso em trabalhar junto com meus companheiros para fazermos uma excelente temporada - destacou.

Campeão da Ligue 1 na temporada passada, o camisa 19 do Atlanta já projetou o próximo duelo do time pela maior liga dos Estados Unidos. Após uma semana inteira para treinos, a equipe recebe o Orlando City, no próximo dia 10. Segundo, Araújo, o trabalho no dia a dia está sendo focado nas qualidades do adversário.