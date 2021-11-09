Titular no Vizela, Charles espera que período sem jogos da equipe ajude o elenco a evoluir

Titular com a camisa do Vizela, o goleiro Charles, com passagem pelo Marítimo, falou sobre o período que a equipe terá sem jogos - o próximo compromisso será no dia 20, contra o Olhanense, pela Taça de Portugal. Para ele, o elenco tem tudo para crescer nestes dias.- Nossa equipe vai trabalhar muito para evoluir neste período sem jogos na época. Vamos aproveitar ao máximo para melhorar ainda mais o nosso rendimento em campo na atual temporada - disse.