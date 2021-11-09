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Titular no Vizela, Charles espera que período sem jogos da equipe ajude o elenco a evoluir

Goleiro brasileiro está em Portugal há alguns anos
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 nov 2021 às 13:50

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 13:50

Crédito: Charles já pensa na Taça de Portugal (Divulgação/Vizela
Titular com a camisa do Vizela, o goleiro Charles, com passagem pelo Marítimo, falou sobre o período que a equipe terá sem jogos - o próximo compromisso será no dia 20, contra o Olhanense, pela Taça de Portugal. Para ele, o elenco tem tudo para crescer nestes dias.- Nossa equipe vai trabalhar muito para evoluir neste período sem jogos na época. Vamos aproveitar ao máximo para melhorar ainda mais o nosso rendimento em campo na atual temporada - disse.
> Veja a tabela da Primeira Liga
Ainda de acordo com o atleta, seu objetivo é crescer com todos no clube.
- Estou muito feliz no Vizela e trabalhando muito para continuar melhorando meus números com a camisa do clube nesta época.

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