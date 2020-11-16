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Titular no Tondela, Bebeto foca no título da Taça de Portugal

Lateral brasileiro, que estava no Marítimo, busca a classificação diante do Felgueiras
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LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 13:18

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 13:18

Crédito: Divulgação/Tondela
Titular do Tondela e vivendo um grande momento no clube português, o lateral-direito Bebeto pediu intensidade da equipe na sequência da época. Segundo o jogador, com passagens pelo Bahia, Marítimo e Caxias, a meta de todos é ver a equipe melhorando o desempenho em campo nestas próximas semanas.
- Estamos nos dedicando ao máximo para melhorarmos nosso desempenho em campo nesta sequência da temporada. O grupo tem lutado muito para crescer de produção e para fazer grandes jogos nestas próximas semanas. Estamos no caminho certo para que isso seja possível - disse o jogador.Ainda de acordo com o atleta, o plantel vai com tudo para se classificar diante do Felgueiras, na Taça de Portugal.
- A Taça de Portugal é uma competição muito difícil, equilibrada e que é preciso ter atenção em todos os jogos. Vamos lutar muito para garantir o Tondela na fase seguinte da disputa.

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