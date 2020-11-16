Titular no Tondela, Bebeto foca no título da Taça de Portugal

Titular do Tondela e vivendo um grande momento no clube português, o lateral-direito Bebeto pediu intensidade da equipe na sequência da época. Segundo o jogador, com passagens pelo Bahia, Marítimo e Caxias, a meta de todos é ver a equipe melhorando o desempenho em campo nestas próximas semanas.

- Estamos nos dedicando ao máximo para melhorarmos nosso desempenho em campo nesta sequência da temporada. O grupo tem lutado muito para crescer de produção e para fazer grandes jogos nestas próximas semanas. Estamos no caminho certo para que isso seja possível - disse o jogador.Ainda de acordo com o atleta, o plantel vai com tudo para se classificar diante do Felgueiras, na Taça de Portugal.