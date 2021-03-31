Titular no Shimizu, Valdo projeta briga por título na J-League

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Em ótimo momento no futebol japonês vestindo a camisa do Shimizu, o zagueiro Valdo, ex-Ceará afirmou que o elenco está muito motivado para buscar o título da J-League nesta temporada. Segundo o defensor, com passagem pelo Ceará, a meta de todos é alcançar esse objetivo.

Veja a tabela das Eliminatórias- Vamos com os pés no chão até o fim da temporada. O grupo está muito focado em brigar entre os primeiros colocados da J-League, quem sabe até pelo título da competição, mas sem ansiedade. Vamos jogo a jogo - disse o brasileiro.

Ainda de acordo com o atleta, essa temporada tem tudo para ser ainda mais especial para ele.