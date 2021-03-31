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futebol

Titular no Shimizu, Valdo projeta briga por título na J-League

Zagueiro brasileiro ex-Ceará vem passando por ótimo momento no futebol japonês pelo Shimizu
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Publicado em 31 de Março de 2021 às 17:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2021 às 17:50
Crédito: (Fotos: Divulgação
Em ótimo momento no futebol japonês vestindo a camisa do Shimizu, o zagueiro Valdo, ex-Ceará afirmou que o elenco está muito motivado para buscar o título da J-League nesta temporada. Segundo o defensor, com passagem pelo Ceará, a meta de todos é alcançar esse objetivo.
Veja a tabela das Eliminatórias- Vamos com os pés no chão até o fim da temporada. O grupo está muito focado em brigar entre os primeiros colocados da J-League, quem sabe até pelo título da competição, mas sem ansiedade. Vamos jogo a jogo - disse o brasileiro.
Ainda de acordo com o atleta, essa temporada tem tudo para ser ainda mais especial para ele.
- A última temporada já havia sido muito boa. Esse ano espero que seja ainda melhor para mim individualmente. Vou me dedicar ao máximo para que isso aconteça - falou o jogador.

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