Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Titular no Santa Clara, Mansur espera evolução da equipe na temporada

Lateral-esquerdo vive bom momento em Portugal
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jan 2022 às 13:28

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 13:28

Titular do Santa Clara, o lateral-esquerdo Mansur, ex-Vitória, Bahia, Atlético-MG e Paraná quer a equipe evoluindo em campo nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, a ideia de todos é fazer uma boa sequência na época.- Nossa ideia é fazer uma boa sequência nestas próximas semanas para que a equipe possa ganhar confiança e motivação até o fim da temporada. O grupo vem se dedicando muito para terminar o ano com vitórias - disse.
> Veja a tabela do Campeonato Português
Segundo Mansur, sua ideia é crescer ainda mais no futebol português.
- Estar no futebol português tem sido muito importante para mim. Já tive uma evolução grande nos últimos meses e estou feliz com isso. Agora é continuar focado para ajudar o Santa Clara nos próximos meses.
Crédito: MansuresperaevoluçãonasegundametadedatemporadacomoSantaClara(SantaClara

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipertensão: veja como a alimentação pode elevar ou não a pressão arterial
Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva
Imagem de destaque
Quer emagrecer? Aprenda 7 receitas com linhaça para incluir na dieta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados