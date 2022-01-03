Titular no Santa Clara, Mansur espera evolução da equipe na temporada

Titular do Santa Clara, o lateral-esquerdo Mansur, ex-Vitória, Bahia, Atlético-MG e Paraná quer a equipe evoluindo em campo nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, a ideia de todos é fazer uma boa sequência na época.- Nossa ideia é fazer uma boa sequência nestas próximas semanas para que a equipe possa ganhar confiança e motivação até o fim da temporada. O grupo vem se dedicando muito para terminar o ano com vitórias - disse.