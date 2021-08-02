Titular no Santa Clara, Mansur destaca bom momento no clube português

Em alta vestindo a camisa do Santa Clara, o lateral-esquerdo brasileiro Mansur, com passagens por Vitória, Bahia, Atlético-MG e Paraná quer crescer ainda mais de produção no clube. Segundo o jogador, a meta é evoluir ainda mais no futebol português.
Veja a tabela do Português- Estou trabalhando para evoluir com o grupo nesta temporada e para melhorar ainda mais meus números no clube. Vou continuar me dedicando ao máximo para crescer ainda mais com todos. Estou muito motivado - disse o brasileiro.
Segundo Mansur, a equipe do Santa Clara tem tudo para evoluir na temporada do futebol português.
- Estamos trabalhando para crescermos e para continuarmos com um nível alto nestas próximas semanas. Temos tudo para isso - concluiu o lateral-esquerdo do Santa Clara.