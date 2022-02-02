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futebol

Titular no Santa Clara, Mansur comemora grande época com a camisa do clube

Lateral-esquerdo brasileiro vive bom momento em Portugal
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Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 21:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 21:09
Titular do Santa Clara, o lateral-esquerdo Mansur, ex-Vitória, Bahia, Atlético-MG e Paraná comemorou o bom ano que vem fazendo em Portugal. Segundo o jogador, sua meta é continuar com esse mesmo ritmo até o fim da temporada.+ Com a camisa 10 do PSG, Messi é criticado pela imprensa após jogo apagado na Copa da França
- Esse ano tem sido um dos mais especiais da minha carreira. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo e com o apoio de todos. Vou continuar trabalhando para evoluir ainda mais no futebol português - disse, antes de completar:
+ Duelo entre PSG e Real Madrid pela Champions atrapalha chegada de Zidane na equipe de Messi e Neymar
- Queremos encerrar o ano com vitórias e com o Santa Clara com uma boa posição na Liga. Estamos muito motivados para esses próximos meses - concluiu o brasileiro.
Crédito: MansuréumdosdestaquesdoSantaClara(Foto:SantaClara

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