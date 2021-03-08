Titular no San-São, Rodrigo Nestor tem futuro incerto no São Paulo; torcida pede renovação do volante

Rodrigo Nestor foi a surpresa na escalação inicial contra o Santos, na goleada por 4 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O volante de 20 anos jogou bem, mas tem um futuro incerto na equipe por conta de sua renovação de contrato.
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O vínculo dele com o Tricolor vai até novembro deste ano. Caso não haja um avanço nas negociações, o jogador revelado em Cotia, pode assinar um pré-contrato a partir de maio, seis meses antes de acabar o contrato. O São Paulo tem 100% dos direitos do jogador.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Na gestão Leco, houve algumas conversas pela renovação de contrato, mas as tratativas acabaram não avançando. Portanto, cabe a diretoria encabeçada por Julio Casares definir a situação do volante.
Nas redes sociais, os torcedores pediram a renovação do jogador com o Tricolor, usando a hashtag #RenovaNestor, sendo um dos assuntos mais comentados da rede social nesta semana.
Formado na base do São Paulo, Rodrigo Nestor tem passagens pelas categorias inferiores da Seleção Brasileira e é um nome que já vinha se destacando em Cotia. O jogador foi chamado para treinar no CT da Barra Funda pela comissão técnica de Fernando Diniz e ganhou seu espaço entre os profissionais do Tricolor.