Titular no San-São, Rodrigo Nestor tem futuro incerto no São Paulo; torcida pede renovação do volante

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Rodrigo Nestor foi a surpresa na escalação inicial contra o Santos, na goleada por 4 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O volante de 20 anos jogou bem, mas tem um futuro incerto na equipe por conta de sua renovação de contrato.

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O vínculo dele com o Tricolor vai até novembro deste ano. Caso não haja um avanço nas negociações, o jogador revelado em Cotia, pode assinar um pré-contrato a partir de maio, seis meses antes de acabar o contrato. O São Paulo tem 100% dos direitos do jogador.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Na gestão Leco, houve algumas conversas pela renovação de contrato, mas as tratativas acabaram não avançando. Portanto, cabe a diretoria encabeçada por Julio Casares definir a situação do volante.

Nas redes sociais, os torcedores pediram a renovação do jogador com o Tricolor, usando a hashtag #RenovaNestor, sendo um dos assuntos mais comentados da rede social nesta semana.