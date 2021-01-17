Titular no Rio Ave, Aderllan quer boa sequência do clube na temporada

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Um dos principais nomes do elenco do Rio Ave desde a última época, o zagueiro Aderllan Santos pediu evolução do elenco nas próximas semanas. Segundo o jogador, o desejo de todos, agora, é manter um ritmo forte para conquistar vitórias nesta sequência da época.

- Estamos trabalhando para evoluirmos nestas próximas semanas e para crescermos de produção na época. O plantel tem se dedicado muito no dia a dia para evoluir. Acreditamos muito no potencial do grupo - disse o defensor.O defensor ainda revelou o desejo de alcançar números importantes na agremiação.