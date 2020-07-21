Titular no Ramalhão, Carandina comenta ótimo ano e foca no Santos

Crédito: Divulgação/Santo André

Um dos principais destaques do Santo André em 2020 e capitão da equipe, o volante Nando Carandina, ex-Paysandu, Red Bull e Novorizontino, falou sobre o ótimo ano que tem feito desde sua chegada ao clube. Feliz com o crescimento que teve, o jogador, que também atuou no Rio Claro, comemorou a fase.

- Essa temporada tem sido muito intensa para mim em todos os sentidos. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo e estou trabalhando muito para melhorar ainda mais meu rendimento em campo com a camisa do clube. Vou me dedicar ao máximo até o fim para honrar a camisa do Santo André - disse o jogador.

Ainda segundo o atleta, a meta do Ramalhão é vencer o Santos no retorno do Paulistão nesta quarta-feira.