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futebol

Titular no Ramalhão, Carandina comenta ótimo ano e foca no Santos

Volante chegou ao clube nesta temporada e é o capitão da equipe líder do campeonato estadual. Ele quer vencer o Santos no retorno do Paulistão nesta quarta-feira
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LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 20:58

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 20:58

Crédito: Divulgação/Santo André
Um dos principais destaques do Santo André em 2020 e capitão da equipe, o volante Nando Carandina, ex-Paysandu, Red Bull e Novorizontino, falou sobre o ótimo ano que tem feito desde sua chegada ao clube. Feliz com o crescimento que teve, o jogador, que também atuou no Rio Claro, comemorou a fase.
- Essa temporada tem sido muito intensa para mim em todos os sentidos. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo e estou trabalhando muito para melhorar ainda mais meu rendimento em campo com a camisa do clube. Vou me dedicar ao máximo até o fim para honrar a camisa do Santo André - disse o jogador.
Ainda segundo o atleta, a meta do Ramalhão é vencer o Santos no retorno do Paulistão nesta quarta-feira.
- Vamos lutar muito para fazer um grande resultado diante do Santos, quem sabe conquistar um triunfo. Vamos focar tudo nesta partida, que é uma decisão para a nossa equipe - finalizou.

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