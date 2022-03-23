Titular no lugar de Calleri, Luciano diz que 'também não sabia' que começaria jogando pelo São Paulo

- Eu também não sabia. Acho que agora ele está fazendo esse mistério, a gente não sabe. Fiquei sabendo na palestra. Acho que também no outro jogo, eles vieram com três zagueiros, ele sabe da movimentação. Mas também, o Calleri entrou, fez gol... É uma dúvida boa para o treinador - explicou.Com um bom desempenho durante o jogo, decisivo para que o São Paulo pudesse avançar na competição e se classificar para a penúltima etapa, Luciano criou diversas oportunidades, uma delas com um gol de bicicleta, defendido pelo goleiro do São Bernardo, Alex Alves, ainda no primeiro tempo.TABELA> Veja a tabela do Campeonato Paulista e simule os próximos resultadosNa segunda etapa da competição, o jogador chegou a marcar, mas estava impedido. Ainda no segundo tempo, foi substituído por Nikão. Luciano comentou sobre a substituição e sobre o apoio que recebeu da torcida durante todo o tempo que esteve em campo.- Acho que o goleiro foi bastante feliz, eu cumprimentei ele ali depois, dei os parabéns para ele. O treinador optou por tirar, acho que eu tenho que saber lidar com isso, depois a gente teve uma melhora também, soube fazer os gols e graças a Deus saímos com a classificação. Também me sinto muito feliz aqui, a torcida me abraçou de tal maneira que quando eu cheguei, tiveram vários que descreditaram, mas com um bom trabalho, com o dia a dia fui conquistando eles. Espero ficar aqui por muito tempo e conquistar mais e mais - disse.O São Paulo agora se prepara para as semifinais da competição, ainda sem adversário definido.