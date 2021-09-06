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futebol

Titular no Lechia Gdansk, Conrado renova com o clube por mais duas temporadas

Lateral brasileiro com passagem pelo Grêmio vem se destacando no clube polonês do Lechia Gdansk
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Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 19:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2021 às 19:45
Crédito: Conrado é destaque em equipe polonesa (Divulgação / Lechia Gdansk
Em ótima fase no Lechia Gdansk, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, renovou com o clube polonês para as próximas duas épocas. Feliz com a confirmação do novo vínculo, alcançado após atingir as metas estabelecidas, o jogador, agenciado por GR Martinez e Paulo Affonso, falou sobre a importância deste momento para ele.- Renovar o contrato com o clube foi muito importante para mim e para meu desenvolvimento no futebol europeu. Cresci muito dentro de campo e estou vivendo uma grande fase, consequência de um trabalho forte que tenho feito ao longo dos últimos anos aqui no Lechia - disse.
Conrado falou, ainda, sobre a meta do elenco da equipe polonesa em fazer um grande ano.
- Estamos nos esforçando para que esse ano seja de conquistas importantes para o clube. Vamos trabalhar muito para que os objetivos sejam alcançados nos próximos meses - concluiu.

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