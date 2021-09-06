Titular no Lechia Gdansk, Conrado renova com o clube por mais duas temporadas

Em ótima fase no Lechia Gdansk, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, renovou com o clube polonês para as próximas duas épocas. Feliz com a confirmação do novo vínculo, alcançado após atingir as metas estabelecidas, o jogador, agenciado por GR Martinez e Paulo Affonso, falou sobre a importância deste momento para ele.- Renovar o contrato com o clube foi muito importante para mim e para meu desenvolvimento no futebol europeu. Cresci muito dentro de campo e estou vivendo uma grande fase, consequência de um trabalho forte que tenho feito ao longo dos últimos anos aqui no Lechia - disse.