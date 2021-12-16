Titular no Lechia Gdansk, Conrado quer crescimento na temporada na Polônia

Em ótima fase no Lechia Gdansk, da Polônia, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, destacou o desejo de continuar crescendo com a agremiação nesta temporada. Segundo o atleta, a meta é melhorar ainda mais seus números com o clube.- Estou focado e empenhado em melhorar ainda mais meus números no clube. Venho em um ritmo forte para que as coisas saiam como estou planejando. Vou continuar dando meu máximo nos treinos e jogos para que tudo continue melhorando para mim - disse.