Titular no Lechia Gdansk, Conrado quer crescimento na temporada na Polônia

Em ótima fase no Lechia Gdansk, da Polônia, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, destacou o desejo de continuar crescendo com a agremiação nesta temporada. Segundo o atleta, a meta é melhorar ainda mais seus números com o clube.- Estou focado e empenhado em melhorar ainda mais meus números no clube. Venho em um ritmo forte para que as coisas saiam como estou planejando. Vou continuar dando meu máximo nos treinos e jogos para que tudo continue melhorando para mim - disse.
Conrado falou, ainda, sobre o desejo do elenco em evoluir neste ano pelo clube polonês.
- Nosso grupo vem trabalhando para evoluir. Temos que manter os pés no chão e a tranquilidade para atingirmos nossas metas - concluiu o jogador brasileiro do Lechia.