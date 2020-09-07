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Titular no Lechia Gdansk, Conrado busca título polonês nesta temporada

Lateral ex-Grêmio quer melhorar ainda mais seus números...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 13:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 set 2020 às 13:55
Crédito: Divulgação / Lechia Gdansk
Principal nome do Lechia Gdansk na última temporada, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, destacou o desejo da equipe em conquistar o título da Liga nesta época. Segundo o jogador, que também atuou no Oeste, a meta do grupo é estar nesta briga até o fim do ano.
- Vamos procurar fazer uma grande Liga para brigarmos pelo título da competição neste ano. Temos que acreditar nisso. É possível e vamos lutar muito para que esse sonho se realize. O grupo está se preparando muito bem e vai buscar manter uma intensidade em todas as partidas - disse.
Conrado ainda revelou o desejo de melhorar seus números no clube.
- Vou trabalhar para fazer um grande ano novamente e para melhorar meus números com a camisa do clube este ano. Espero fazer um ótimo ano com todos aqui.

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