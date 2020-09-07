Titular no Lechia Gdansk, Conrado busca título polonês nesta temporada

Crédito: Divulgação / Lechia Gdansk

Principal nome do Lechia Gdansk na última temporada, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, destacou o desejo da equipe em conquistar o título da Liga nesta época. Segundo o jogador, que também atuou no Oeste, a meta do grupo é estar nesta briga até o fim do ano.

- Vamos procurar fazer uma grande Liga para brigarmos pelo título da competição neste ano. Temos que acreditar nisso. É possível e vamos lutar muito para que esse sonho se realize. O grupo está se preparando muito bem e vai buscar manter uma intensidade em todas as partidas - disse.

Conrado ainda revelou o desejo de melhorar seus números no clube.