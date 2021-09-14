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Titular no Confiança, Willians Santana quer crescimento da equipe na Série B

Meia-atacante vive bom momento no Dragão...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 17:19

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 17:19
Crédito: Divulgação / Confiança
Titular do Confiança, o meia-atacante Willians Santana quer a equipe crescendo de produção na Série B e se recuperando na disputa. Para ele, o grupo tem totais condições de dar a volta por cima na competição.
Saiba por onde andam 15 jogadores premiados que andam “sumidos”- Nossa equipe tem trabalhado muito para dar a volta por cima na disputa e para crescer nela nestes próximos meses. Vamos lutar muito para que possamos terminar a competição com o Confiança garantido nela para 2022. - disse.
Segundo Santana, o objetivo de todos é vencer o Sampaio Corrêa pela Série B, na sexta-feira (17).
- Vamos procurar fazer um grande jogo para vencermos o Sampaio Corrêa, que é um grande adversário. O grupo sabe a importância deste resultado. - concluiu.

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