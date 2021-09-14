Titular no Confiança, Willians Santana quer crescimento da equipe na Série B

Crédito: Divulgação / Confiança

Titular do Confiança, o meia-atacante Willians Santana quer a equipe crescendo de produção na Série B e se recuperando na disputa. Para ele, o grupo tem totais condições de dar a volta por cima na competição.

Saiba por onde andam 15 jogadores premiados que andam “sumidos”- Nossa equipe tem trabalhado muito para dar a volta por cima na disputa e para crescer nela nestes próximos meses. Vamos lutar muito para que possamos terminar a competição com o Confiança garantido nela para 2022. - disse.

Segundo Santana, o objetivo de todos é vencer o Sampaio Corrêa pela Série B, na sexta-feira (17).