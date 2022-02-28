Titular no Bandirma, Allyson foca em acesso no clube turco

Em grande momento defendendo as cores do camisa do Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson acredita que a equipe chegar ao principal objetivo da temporada: conquistar o acesso para a primeira divisão do futebol turco. Para ele, o grupo tem tudo para alcançar essa meta.- Nosso elenco tem tudo para fazer uma grande reta final de temporada e chegar ao objetivo, que é o acesso para a primeira divisão do futebol turco. Tenho certeza que estaremos nessa briga até o fim da época.