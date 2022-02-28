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futebol

Titular no Bandirma, Allyson foca em acesso no clube turco

Zagueiro vive ótimo momento na carreira
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Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 13:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 13:42
Em grande momento defendendo as cores do camisa do Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson acredita que a equipe chegar ao principal objetivo da temporada: conquistar o acesso para a primeira divisão do futebol turco. Para ele, o grupo tem tudo para alcançar essa meta.- Nosso elenco tem tudo para fazer uma grande reta final de temporada e chegar ao objetivo, que é o acesso para a primeira divisão do futebol turco. Tenho certeza que estaremos nessa briga até o fim da época.
Allyson falou sobre seu momento com a camisa do clube..
- Estou vivendo o melhor momento da carreira, fazendo bons jogos e procurando ajudar o máximo possível. Estou muito focado nisso.
Crédito: AllysonviveboafasenaTurquia(Divulgação/Bandirma

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