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futebol

Titular no AEL Limassol, Euller fala sobre bom início no futebol do Chipre

Lateral-esquerdo ex-Vitória está motivado com o novo desafio na carreira
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Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 13:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2020 às 13:06
Crédito: Euller está no AEL Limassol (Divulgação / AEL
Um das contratações do AEL Limassol para este ano, o lateral-esquerdo Euller, que já atuou no Bahia, Vitória, futebol japonês e árabe, falou sobre seu bom início com a camisa do clube nesta temporada. Feliz com a evolução que teve, o jogador destacou o trabalho que vem fazendo nos últimos meses.
- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei aqui. Tenho trabalhado muito para que esse ano seja especial para mim dentro e fora de campo. Vou me dedicar ao máximo para continuar melhorando meu desempenho em campo com todos no elenco - disse.
Ainda de acordo com o atleta, o grupo quer fazer um grande ano.
- Estamos nos dedicando ao máximo para que essa temporada seja de grandes resultados para o clube dentro e fora de campo. Vamos lutar muito para fazer uma ótima Liga.

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