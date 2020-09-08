Titular no AEL Limassol, Euller fala sobre bom início no futebol do Chipre

Crédito: Euller está no AEL Limassol (Divulgação / AEL

Um das contratações do AEL Limassol para este ano, o lateral-esquerdo Euller, que já atuou no Bahia, Vitória, futebol japonês e árabe, falou sobre seu bom início com a camisa do clube nesta temporada. Feliz com a evolução que teve, o jogador destacou o trabalho que vem fazendo nos últimos meses.

- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei aqui. Tenho trabalhado muito para que esse ano seja especial para mim dentro e fora de campo. Vou me dedicar ao máximo para continuar melhorando meu desempenho em campo com todos no elenco - disse.

Ainda de acordo com o atleta, o grupo quer fazer um grande ano.