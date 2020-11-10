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futebol

Titular na Suíça, Baltazar lamenta segunda onda da Covid-19 na Europa

Revelado no Vila Nova, meio-campista brasileiro defende as cores do Sion...

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 17:51

LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 17:51
Crédito: Divulgação / Sion
Diante de uma segunda onda da Covid-19 na Europa, os países vêm sofrendo e impondo novas medidas restritivas. Titular do Sion, da Suíça, o meia Baltazar testou positivo para a doença no final de outubro. Após o isolamento social, o jogador se recuperou e voltou aos treinamentos da equipe nesta terça-feira.
- Recentemente tivemos um caso positivo e fomos comunicados de um novo isolamento de 10 dias. A preparação física do clube nos passou alguns treinos para nos mantermos em atividade em casa e isso ajudou bastante. Daí quando voltamos fizemos um novo teste, alguns jogadores testaram positivo e, infelizmente, eu também - disse Baltazar.
Revelado nas categorias de base do Vila Nova, Baltazar iniciou os quatro jogos do Sion até o momento no Campeonato Suíço. Aos 20 anos, o jogador está em sua terceira temporada consecutiva no clube europeu. Recuperado fisicamente e de volta às atividades, o brasileiro descreveu quais foram os seus sintomas.
- Apenas não sentia o cheiro de algumas coisas e nem o gosto das comidas, mas tirando isso estava bem. Fiquei mais 10 dias isolado e voltei agora com os demais atletas que também tinham testado positivo. Esperamos que esse vírus não afete mais ninguém, tanto do clube como dos outros times, assim como na sociedade inteira - concluiu.

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