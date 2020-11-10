Titular na Suíça, Baltazar lamenta segunda onda da Covid-19 na Europa

Crédito: Divulgação / Sion

Diante de uma segunda onda da Covid-19 na Europa, os países vêm sofrendo e impondo novas medidas restritivas. Titular do Sion, da Suíça, o meia Baltazar testou positivo para a doença no final de outubro. Após o isolamento social, o jogador se recuperou e voltou aos treinamentos da equipe nesta terça-feira.

- Recentemente tivemos um caso positivo e fomos comunicados de um novo isolamento de 10 dias. A preparação física do clube nos passou alguns treinos para nos mantermos em atividade em casa e isso ajudou bastante. Daí quando voltamos fizemos um novo teste, alguns jogadores testaram positivo e, infelizmente, eu também - disse Baltazar.

Revelado nas categorias de base do Vila Nova, Baltazar iniciou os quatro jogos do Sion até o momento no Campeonato Suíço. Aos 20 anos, o jogador está em sua terceira temporada consecutiva no clube europeu. Recuperado fisicamente e de volta às atividades, o brasileiro descreveu quais foram os seus sintomas.